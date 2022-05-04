4 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе Вахида Гаджиева в связи с его назначением на эту должность.
Как сообщает пресс-служба президента, глава государства выступил с речью.
4 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе Вахида Гаджиева в связи с его назначением на эту должность.
Как сообщает пресс-служба президента, глава государства выступил с речью.
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