Израиль может начать поставлять оружие Украине. Это, возможно, случится не напрямую, а через третьи страны. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Арестович допустил, что в связи с агрессивными выпадами России Израиль может начать помогать Украине, возможно, не напрямую, а через третьи страны.

По его мнению, у Израиля есть много оружия, которое не может передать Украине НАТО.

«Мы видели все это в карабахской войне – это применяла армия Азербайджана. Например, дроны-камикадзе типа Harop, или Harpy. Есть, например, Spike – такой дальнобойный ПТРК, который позволяет оператору менять траекторию в ходе полета, перенацеливать – летела в один танк, полетела в другой. Мы видели из Карабаха множество таких картинок. И много-много чего другого – беспилотных летательных аппаратов, противотанкового вооружения и так далее», – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что Израиль всегда будет думать о своем положении на Ближнем Востоке и у страны, несмотря на его технологическую, научную и военную мощь, небольшая территория. Он со всех сторон окружен соседями, имеющими превосходящие силы, и будет действовать исходя из безопасности своих граждан.

«Израилю есть чем ответить на слова Лаврова, если он захочет», – сказал Арестович.