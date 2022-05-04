Служба нацбезопасности Армении сообщает, что организаторы оппозиционных шествий намерены захватить здание парламента, где будет находиться Пашинян.

«В Службу национальной безопасности РА поступили достоверные оперативные данные о том, что организаторы митинга в Ереване намерены спровоцировать незаконные действия посредством провокаций в ходе проводимой сегодня очередной сессии НС РА и побудить участников митинга захватить здание НС, принудить к выполнению каких-либо действий, таким образом дестабилизировать внутреннюю безопасность страны, подорвать общественный порядок и безопасность.

Служба национальной безопасности строго предупреждает организаторов собрания и участников воздерживаться от совершения противоправных действий, в противном случае всю ответственность за произошедшее будут нести организаторы.

Служба призывает всех законопослушных граждан не поддаваться на провокации, воздерживаться от незаконных шагов, не поддаваться на провокации, в противном случае они в равной степени разделят весь груз уголовной ответственности», — говорится в заявлении.