Гражданин Ирана и Швеции Ахмад-Реза Джалали будет казнен до 21 мая по приговору Верховного суда Ирана за шпионаж в пользу израильской внешней разведки «Моссад», передает агентство ISNA.

«Утвержденный Верховным судом смертный приговор Ахмаду-Резе Джалали за шпионаж в пользу Израиля будет приведен в исполнение до конца месяца ордибехешта (до 21 мая по григорианскому календарю)», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Джалали предоставлял «Моссаду» секретную информацию о ядерной программе Ирана, что, согласно агентству, привело к убийству двух ученых-ядерщиков в этой стране.

Одним из низ был ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый в Иране 27 ноября 2020 года. По мнению иранских чиновников и экспертов, в убийстве были замешены израильские спецслужбы.

В сообщении также говорится, что из-за временного пребывания Джалали в Швеции и вербовки его «Моссадом» в этой стране правительство Швеции уже после ареста Джалали по просьбе Израиля предоставило ему сначала постоянный вид на жительство, а после его ареста и вынесения приговора судом в Иране – предоставило шведское гражданство. Как считает агентство, это было сделано с расчетом оказать давление на иранскую судебную систему.