Власти запретили въезд на территорию России премьер-министру Японии Фумио Кисиде, главе японского МИД Ёсимасе Хаяси и ряду других высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей науки.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Всего в список попали 63 гражданина Японии. В заявлении МИД объяснили, что власти страны развернули «беспрецедентную антироссийскую кампанию», в рамках которой допускают «неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы». Запрет на въезд в страну перечисленных лиц также стал ответом на антироссийские санкции Токио.