Президент РФ Владимир Путин хочет послать предупреждающий сигнал Западу по поводу возможного применения ядерного оружия.

Об этом пишет газета The Daily Mail.

Об этом, по мнению издания, свидетельствует тот факт, что самолет «судного дня» Ил-80 был замечен в последние дни над Москвой.

Этот самолет позволит ему продолжать управлять Россией во время ядерной войны, напоминает газета.

В то же время российские официальные лица говорят, что самолет будет продемонстрирован с низким пролетом на ежегодном параде 9 мая на Красной площади, и он участвует в репетиции перед показом.