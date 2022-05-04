Грузовой поезд Китай-Германия отправлен из Казахстана в Азербайджан на сухогрузе Maestro Niyazi.

Об этом заявили в Азербайджанском каспийском морском пароходстве (ASCO).

Первый грузовой поезд, отправленный из китайского Сианя в Мангейм (Германия), после прибытия в казахстанский порт Актау, был отправлен в порт Говсан сухогрузом Maestro Niyazi, принадлежащем морскому транспортному флоту ASCO.

Прибытие фидерного судна Maestro Niyazi в порт Говсан ожидается завтра. После перевалки контейнеров в порту поезд будет отправлен в грузинский порт Поти, а затем доставлен в Европу по Черному морю.