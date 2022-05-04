Министр сельского хозяйства Израиля Одед Форер вместе с группой специалистов через две недели посетит Азербайджан для обсуждения вопроса экспорта пшеницы в Израиль, передает издание «Аль-Монитор».

Как пишет издание, на данном этапе Азербайджан не выращивает достаточно пшеницы для экспорта, но страна планирует масштабный проект по расширению производства пшеницы. По завершении данного проекта в Азербайджане будет выращиваться достаточно пшеницы для удовлетворения как внутреннего спроса, так и на экспорт.

Для продвижения этого проекта Израиль предоставит Азербайджану новейшие агротехнические технологии для выращивания пшеницы с целью закупки пшеницы в Азербайджане уже в 2025 году.

Израиль планирует развивать и продвигать сельское хозяйство в Азербайджане с помощью всевозможных передовых технологий, отмечает издание.