«Оружейные подарки», которые Армения получала от России, остаются одной из ведущих тем. О них на прошлой неделе напомнил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», проходящей в Шуше. Как отметил глава государства, «мы закупаем у России многочисленное военное оборудование – конечно, по рыночным ценам – в отличие от Армении, которое получила это вооружение бесплатно. Формально они (Армения – ред.) взяли его в кредит, но этот кредит так и не был уплачен».

Здесь нужны подробности. Строго говоря, Армения — не единственная страна, с которой Москва «торгует» оружием по схеме «дали целевой кредит — продали на этот кредит оружие — кредит простили», что позволяет, конечно, говорить об «экспорте» оружия и рисовать в отчетах красивые цифры, в то время как в реальности танки, самолеты и РСЗО для российских «форпостов» и «дорогих союзников» оплачиваются из российского же бюджета. Но куда интереснее другое.

Несколько дней назад армянские ТГ-каналы, близкие к команде Пашиняна, раскрыли любопытные цифры. Из них следовало, что за 7 лет президентства Левона Тер-Петросяна Армения закупила оружия на 300 миллионов долларов, Роберт Кочарян за 10 лет своего пребывания на посту президента пополнил армянские арсеналы на 121 миллион, Серж Саргсян — на 247 миллионов. А вот обожаемый «шашлычный варчапет» только за три года набрал оружия на 280 миллионов долларов.

Это, конечно, весомая информация к размышлению, насколько стоит доверять выкладкам о «нелюбви» России к пашиняновской Армении. Но куда важнее другое. Выступая в Шуше перед участниками V съезда азербайджанцев мира, президент Ильхам Алиев напомнил: «Мы доказали всему миру, как надо воевать в XXI веке, что надо вести войну достойно, современными методами, и всего лишь за 44 дня армянская армия была полностью уничтожена. Стоимость уничтоженных оружия и боеприпасов, техники и взятой в качестве трофея техники Армении составляет по меньшей мере 4-5 миллиардов долларов. Другой вопрос, откуда у бедной страны такие деньги». Добавим от себя: какие бы ни предусматривались для членов ОДКБ «преференции» и «льготы» при покупке оружия, ими невозможно объяснить такое расхождение. И вывод здесь может быть только один: большая часть оружия шла сверх обозначенных в официальных документах кредитов и контрактов. По каналам «черного оружейного траффика». Так что вышеприведенное несовпадение названных армянскими источниками цифр с реальными как раз и позволяет судить, какое астрономическое количество оружия попадало в Армению в обход всех обозначенных процедур, кредитов, контрактов и статистики, которую публикует SIPRI и другие мониторинговые структуры.

Чего стоят в таком случае все бумажки вроде договора об обычных вооружённых силах в Европе, фланговых ограничениях, квотах и т.д. — вопрос даже не риторический.

Это оружие предназначалось не для музеев и парадов. Из него собирались стрелять и стреляли. И еще одна деталь: подаренное Россией Армении оружие затем расползается по многим адресам. В девяностые годы российское оружие через Армению под видом сельхозтехники шло на Балканы, в конце тех же девяностых обнаруживалось в Ираке на позициях террористической группировки РКК. В нулевые Армения едва не угодила под санкции США — как установили в Вашингтоне, Ереван переправил в Ирак оружие для проиранских группировок, которые вели «партизанскую войну» против США. Наконец, уже сегодня армянская гражданская авиация находится под евросанкциями за перевозки оружия и наемников в Африке по заказу ЧВК «Вагнер». Сегодня Армения открыто обязалась помогать России обходить санкции, и то, что это «обходное сотрудничество» затронет и оружие — более чем версия, имеющая право на существование.

А это означает, что «черный трафик» оружия, проходящий через Армению, угрожает не только Азербайджану. Он уже превратился в масштабную проблему для всех. И для ее решения, будем реалистами, тоже нужны адресные и жесткие меры, причем не только со стороны Азербайджана. И, возможно, некоторым политикам в странах «золотого миллиарда», убеждённых, что армянские территориальные притязания — это проблема Азербайджана, а им надо думать о голосах местных армян и собственном трудоустройстве в «Роснефти» после отставки, просто надо помнить, что из оружия, которое по каналам «черного траффика» поставляется из России в Армению, стрелять будут не только в нас.

Нурани, обозреватель Minval.az