В Беларуси началась внезапная проверка реагирования Вооруженных сил, сообщает Минобороны республики.

В ведомстве сообщили, что цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

«Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться», — заявили в ведомстве, уточнив, что пристальное внимание уделяется обеспечивающим системам.

В Минобороны также предупредили, что проверка сил предполагает перемещение большого количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам.