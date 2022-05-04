Независимые, то есть негосударственные, нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают нефть из РФ. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, представитель такого завода в Шаньдуне заявил, что с момента начала «спецоперации» в Украине он не сообщал публично о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы «не привлекать внимания и не попасть под санкции США».

Он добавил, что нефтеперерабатывающий завод взял на себя часть квоты на закупку российской нефти у государственных торговых фирм, которые, как считается, представляют Пекин, и в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку.

«Покупки у независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции», — пишет газета.