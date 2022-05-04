Российско-украинская война заставила многих военных экспертов пересмотреть свое мнение по поводу силы армии РФ и ее оружия, которое она использует. Как выяснилось, российские танки очень хорошо горят, причем в очень большом количестве. Поэтому в новом рейтинге худших танков в мире от Popular Mechanics сразу несколько российских танков. А в топ-пять самых неудачных – два на 3 и 4 местах, наряду с T-34/85 (Северная Корея, 1 место), Arjun (Индия, 2 место) и Tiam (Иран, 5 место).

Т-72 (Россия). Созданный в конце 1960-х годов, Т-72 был когда-то одним из сильнейших танков мира. Сейчас Т-72 даже с дополнительной активной броней – легкая добыча для современных противотанковых систем.

Основные проблемы Т-72 – слабая по современным меркам пушка, недостаточное бронирование, отстающая система ночного видения, малый угол подъема пушки. Но главное – неудачное расположение боекомплекта. Именно поэтому в большинстве случаев при пробитии брони в Т-72, как говорится, «сносит крышу» – конечно, вместе с экипажем.

Т-80 (Россия). Т-80 – ровесник Т-72 и имеет схожие проблемы. Основное отличие этого танка – газотурбинная силовая установка. Теоретически такой двигатель лучше работает на холоде, но он тратит слишком много топлива. К тому же, нужно иметь в виду поставки двух типов горючего в армию.