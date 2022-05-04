Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе.

Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина.

Каволи, который меняет отслужившего три года Тода Уолтерса, также возглавил Европейское командование США.

Сейчас Каволи командует американскими сухопутными силами в Европе и Африке.

Про Каволи СМИ писали, что он владеет русским, итальянским и французским языками, имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.