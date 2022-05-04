В настоящее время не существует никаких гарантий, что Россия не вторгнется в другую страну после нaпадения на Украину.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц, выступая вместе со своими шведским и финским коллегами на пресс-конференции, передает Reuters.

По его словам, в последние десятилетия Европа принимала за данность, что границы «больше не будут перемещаться силой и что необходимо уважать суверенитет государств».

Россия нарушила этот статус-кво. Теперь никто не может утверждать, что президент РФ Владимир Путин не сделает подобного еще раз.

«Вот почему мы одновременно решили, что будем расширять наши оборонные усилия», — добавил он.

Шольц также отметил, что Германия увеличивает финансирование своих вооруженных сил. В частности, она решила выделить 2 % своего ВВП на расходы на оборону.