Компания Intel объявила финансовые результаты за первый квартал 2022 финансового года, которые оказались ниже ожидаемых. После опубликованного отчета акции компании упали на 4%.

Выручка составила 18,4 млрд. долларов (по GAAP), а скорректированная прибыль на акцию — 0,70 долларов. За отчетный период выручка снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За весь финансовый год Intel прогнозирует выручку в размере 76 млрд. долларов, а скорректированную чистую прибыль на акцию в размере 3,60 долларов.