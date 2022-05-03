Президент США Джо Байден назвал кризис в Украине поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений.

«Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в шесть-восемь поколений», — сказал он во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины.

Байден пояснил, что считает события в Украине «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современных условиях.

Американский лидер при этом отметил, что украинцы смело защищают свою страну.

По словам Байдена, благодаря поставкам ПТРК Javelin в Украину появились новые имена — Джавелин и Джавелина.

«Отправляя украинцам оружие, а не американских солдат на территорию их страны, вы [создатели Javelin], уберегаете нас от третьей мировой войны», — заявил президент США.

Президент Байден также призвал конгресс как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, в том числе в военной сфере.

«Я призываю конгресс оперативно одобрить это финансирование, чтобы помочь Украине продолжить успешно противостоять российской агрессии…», — сказал он.

Американский лидер также настаивает, что Соединенные Штаты должны стать основным производителем полупроводников и лишить Россию доступа к этим технологиям. «Я повторяю и повторяю: США могут производить свои полупроводники. Мы провели значительную модернизацию, но перестали инвестировать в себя. И это значит, что мы хотим вернуть в игру и стать основным производителем полупроводников», – сказал Байден.

Он добавил, что «компьютерные чипы питают значительную часть современной жизни».

«Это наши телефоны, наши технологии. [Полупроводники] играют важную роль в оборонном производстве. И необходимо, чтобы Россия не имела доступа к этим полупроводниковым технологиям», – отметил президент США.







