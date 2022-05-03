Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил, в том числе, вопросы по «продвижению союзного строительства», сообщила пресс-служба Кремля.

«В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства. Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности», — сказано в сообщении.

Кроме этого, лидеры России и Беларуси обсудили ситуацию в Украине, а также подтвердили «обоюдный настрой» на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.