Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд отказалась считать ситуацию на Украине войной между Вашингтоном и Москвой. Ее слова передает ТАСС.

В частности, Томас-Гринфилд спросили, подвергались ли страны Африки давлению для того, чтобы они поддержали в Генассамблее ООН резолюцию по Украине с осуждением действий России. Постпред ответила, что «США никогда не оказывают давления». «Я лично принимала участие в ряде очень напряженных личных дискуссий с моими африканскими коллегами, которым я сказала, что это не война между США и Россией», — добавила она.