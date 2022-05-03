Вечером 3 мая несколько крупных украинских городов подверглись ракетным обстрелам со стороны российских войск.

В частности, в социальных сетях сообщалось об ударах по Львову, Виннице, Днепру, Одессе, территории Кировоградской области и Киеву.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ракеты, выпущенные российскими войсками по Киеву и Виннице, сбиты силами украинских ПВО.

«Обе крылатые ракеты, летевшие на Винницу, сбиты нашими славными ПВО! […] Еще одну крылатую ракету только что сбило наше ПВО на подлете к Киеву в районе Одесской трассы. Да, не все ракеты русских удается сбить, но надо учитывать, что у нас на вооружение еще советские ракеты, которым 30 и более лет», – написал он в Telegram.