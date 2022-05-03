Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал от каких факторов будет зависеть продолжительность войны в Украине.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «ISLND TV».

По его словам, даже еще бывший президент РФ Борис Ельцин «посягал на Крым» и заявлял, что это не территория Украины.

«Мы в войне находимся 30 лет. РФ никогда не имела желания оставлять нас в покое. Даже Ельцин уже тогда посягал на Крым и говорил, что это не совсем наша территория», — сказал Данилов.

Также он добавил, что война будет длительной и будет зависеть от многих факторов.

«Если говорить об этой части горячей фазы войны, то я не оптимист, что она закончится в мае. Это будет длительная война и она будет еще продолжаться на нашей территории. Сколько по времени? Это зависит от многих факторов. Это зависит от нашего войска и от наших партнеров», — добавил секретарь СНБО.