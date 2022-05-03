Италия планирует полностью избавиться от импорта газа из России до второй половины 2024 года.

Об этом заявил министр по вопросам экологического переходного периода Италии Роберто Чинголани в интервью газете La Repubblica.

«Мы должны стать автономными до второй половины 2024 года, чтобы наша страна могла обойтись без импорта российского газа», — заявил итальянский чиновник.

Он также прокомментировал предложенный Россией механизм оплаты в рублях за газ. Чинголани считает, что Еврокомиссия должна принять «четкое и недвусмысленное» политическое решение по этому вопросу, чтобы избежать перекладывания ответственности на отдельные правительства и нефтегазовые компании.