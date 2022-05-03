Оперативное командование «Юг» отчиталось о ювелирной работе по ликвидации техники и боеприпасов российских войск на захваченном острове Змеиный.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» на своей Facebook-странице.

Защитники Украины снова ударили по войскам РФ на захваченном острове. В этот раз уничтожили боекомплект и командный пункт российской армии.

«Очередное «посещение» вражеских позиций на Змеином. БАНДЕРоли от «Байрактаров»: адресная доставка на склад БК и в КП», – говорится в сообщении.