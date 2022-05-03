На площади Франции 3 мая проходит митинг Движения сопротивления. Об этом информирует News.am.

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Члены оппозиционного движения «Сопротивление» и их сторонники устроили шествие по центральным улицам Еревана.

В отличие от предыдущих протестных дней во вторник маршрут шествия немного изменился. На этот раз демонстранты прошли от площади Франции к улице Московяна, Абовяна, Амиряна. Дальнейший маршрут организаторы не сообщили, передают армянские СМИ.

В шествии участвует и второй президент Армении Роберт Кочарян. Участники акции поют уже ставшую гимном протестного движения песню «Зартнир, лао!».