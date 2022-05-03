Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о ситуации на территории непризнанной «Приднестровской Молдавской Республики», где базируется группа войск РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным аналитиков Вооруженных сил, ситуация на молдовском левобережье Днестра остается напряженной. Оперативные группы и подразделения российских войск находятся там в полной боевой готовности.

«Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск», – говорится в сообщении.