Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику. Государственное акционерное общество «Конструкция — Оборона» уже заключило соответствующий контракт.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Словакии Мартина Кова Какащикова, сообщает словацкое издание Pravda.

«Мы можем подтвердить, что государственное акционерное общество «Конструкция — Оборона» заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках единиц бронетехники БРДМ-2″, — заключила пресс-секретарь.