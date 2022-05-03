Бизнесмен Олег Тиньков в инстаграме попрощался с Россией и банком «Тинькофф», и снова осудил российское вторжение в Украину.

«У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России», — заявил бизнесмен.

«Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся вышла. А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови — лейкемией, желание наказать всего лишь за мнение, мое честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима. Храни вас Бог, обитатели Кремля и Лубянки.

Ни один миллиард/миллион не стоит слезы ребенка. Я потерял все, но не потерял душу. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания! Это зло, а я на стороне добра! Я забираю из страны брэнды TINKOFF and LA DATCHA. Они принадлежат моей семье, я не хочу их «морать» кровью русских солдат и жителей Украины! Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе!»