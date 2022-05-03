Полиция Армении отпустила Левона Кочаряна — сына второго президента Армении Роберта Кочаряна, сообщают армянские СМИ.
Левон кочарян был задержан сегодня во время акции протеста против Никола Пашиняна и приведен в отделение полиции.
Согласно сообщению Спутник-Армения, участники движения «Сопротивление» снова перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана.
На место прибыли сотрудники полиции и вытеснили часть демонстрантов с проезжей части. Остальных задержали, в том числе и Левона Кочаряна.
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