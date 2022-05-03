Полиция Армении отпустила Левона Кочаряна — сына второго президента Армении Роберта Кочаряна, сообщают армянские СМИ.

Левон кочарян был задержан сегодня во время акции протеста против Никола Пашиняна и приведен в отделение полиции.

Согласно сообщению Спутник-Армения, участники движения «Сопротивление» снова перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана.

На место прибыли сотрудники полиции и вытеснили часть демонстрантов с проезжей части. Остальных задержали, в том числе и Левона Кочаряна.