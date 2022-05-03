Правительство Германии приняло решение передать Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера, сообщила газета Welt со ссылкой на собственные источники.

Согласно изданию, украинских военных обучат использовать переданное Украине вооружение в Германии. Отмечается, что ранее поставить Киеву пять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 обещали Нидерланды.

Подчеркивается, что решение о поставках гаубиц было принято в Берлине «вопреки совету» военных, которые указали, что на боевой готовности находятся лишь 40 из 119 гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера.