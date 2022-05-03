4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 10-13°, днем — 17-20° тепла. В Баку ночью ожидается 11-13°, днем — 18-20° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди, ночью и утром — туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем — 20-25° тепла, в горах ночью — 0-5°, днем — 8-13° тепла.