Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ербол Назарбаев уволен из органов антикоррупционной службы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в службе, Ербол Назарбаев был освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя специального департамента агентства 26 января 2022 года приказом председателя агентства.

«14 апреля 2022 года он был уволен из органов Антикоррупционной службы», — указано в сообщении.

Ербол Назарбаев — сын брата Нурсултана Назарбаева (Болата).