Бывший командующий сепаратистов Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков заявляет, что РФ за 8 лет построила на захваченном Донбассе «заповедник дерьма».

«Восемь лет на Донбассе вместо того, чтобы там строить витрины русского мира строили заповедник дерьма. Поставив во главе патентованное жулье, и создав условия, когда люди на том же Донбассе жили хуже, чем в России и гораздо хуже, чем в Украине. Это что реклама такая?», – задается вопросом Стрелков.

По его мнению, тех командиров, которые по-настоящему воевали убили не «укры»:

«Их убили, потому что они мешали поставить у власти это дерьмо, которое разрушало цветущий регион. Этим занимались 8 лет. Это что, не могло отразиться на настроении людей? Доходы населения упали, власть показала, что русский мир для нее – ничего».