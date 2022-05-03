Россия уверенно лидирует по созданию в Анталье компаний с иностранным участием. С начала года на турецком средиземноморском курорте учреждено почти 60 российских фирм, сообщил во вторник ТАСС глава Торгово-промышленной палаты Антальи (ТППА) Давут Четин.

«В апреле у нас отмечен настоящий «русский бум» в создании компаний, Россия значительно обошла другие страны по этому показателю. Российский бизнес вырос в Анталье с начала года на 58 компаний», — сказал он.

По словам Четина, для сравнения, в январе — апреле 2021 года в Анталье было создано 19 российских компаний. «Налицо трехкратный рост, это очень серьезная цифра, апрель для нас был просто взрывным», — констатировал глава ТППА. Ранее он сообщал, что по итогам января — марта в Анталье были зарегистрированы 34 российские компании.

Четин также рассказал о планах создания в Анталье второй зоны свободной торговли. «Работы в этом направлении продолжаются, надеюсь, в течение года проект будет реализован, так как в ныне действующей зоне свободной торговли практически не осталось места, а желающих делать у нас бизнес с каждым днем становится все больше и больше», — отметил бизнесмен. По его словам, уже подобрано место для зоны свободной торговли на площади 10-14 млн кв. м между прилегающими к Анталье провинциями Бурдур и Ыспарта.