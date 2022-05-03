Папа Римский Франциск заявил, что по словам премьера Венгрии Орбана в Украине все может решиться до 9 мая.

«Орбан, когда я встретил его, сказал мне, что у русских есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, чтобы мы также поняли скорость эскалации в эти дни. Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнимает у Украины черноморский порт, вот и все. Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну», — заявил понтифик в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.