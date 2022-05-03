Папа Римский Франциск выразил готовность поехать в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования в Украине.

«Затем я попросил кардинала [Пьетро] Паролина спустя 20 дней войны передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву», — сказал понтифик в опубликованном во вторник интервью газете Corriere della Sera.

«Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время», — добавил он.

Франциск сказал, что «в Киев пока не поедет».

«Я послал кардиналов Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным», — считает глава Римско-католической церкви.

Он добавил, что его встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом должна была состояться «в Иерусалиме 14 июня».

«Я разговаривал с Кириллом 40 минут по zoom. Первые двадцать (минут) он с бумагой в руке зачитал мне все оправдания войны. Я выслушал и сказал ему: в этом я ничего не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы не можем использовать язык политики, но (должны использовать) язык Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого народа Божия. Поэтому мы должны искать пути мира, положить конец огню оружия», — рассказал понтифик.

«У меня была запланированная встреча с ним в Иерусалиме 14 июня. Это была бы наша вторая встреча лицом к лицу, ничего относящегося к войне. Но теперь и он согласен: остановимся, это мог бы быть двусмысленный сигнал», — сказал папа Франциск.