Папа римский Франциск рассказал, что в марте запросил проведение встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Российская сторона до сих пор не ответила на просьбу. Сам понтифик считает, что Путин пока не хочет проводить встречу.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera папа римский заявил, что озвучил просьбу после 20 дней российской «военной операции» в Украине, которая проводится с 24 февраля. Он уточнил, что ради встречи с президентом РФ может приехать в Москву.

«Я попросил кардинала Паролина после 20 дней войны передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву… Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас»,— сказал понтифик.