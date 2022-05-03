Вечером 2 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района государственной границы с перерывами подвергали из стрелкового оружия обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района. Об этом сообщает Минобороны.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры: потерь среди личного состава и техники нашей армии нет.

В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.