Существует вероятность, что президент России Владимир Путин в своей речи на День победы 9 мая официально объявит Украине войну. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

По мнению источников, такой шаг позволит российскому лидеру объявить мобилизацию, чтоб отправить большие силы завоевывать восточную и южную Украину.

«Официальное объявление войны 9 мая, согласно российскому законодательству, позволит Путину мобилизовать силы резерва и призвать военнообязанных, которые крайне нужны России на фоне увеличивающегося дефицита живой силы для войны в Украине», — говорится в материале.

Также телеканал называет другие варианты следующих действий Кремля с привязкой до сакральной даты.

«Другие варианты на 9 мая включают в себя аннексию Луганской и Донецкой областей, начало атаки на Одессу на юге или объявление полного контроля над Мариуполем», — отмечает CNN.