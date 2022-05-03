Власти Финляндии планируют установить новые заграждения на участках, граничащих с Россией, передает телеканал MTV3. Пограничные заграждения могут появиться для зон повышенного риска и критичных зон — пунктов пересечения границы и территории рядом с ними, заявил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.

«Это важное решение — начать строительство заборов на восточной (российской) границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», — сказал Турунен (цитата по «РИА Новости»).