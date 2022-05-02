Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал два пути прекращения войны.

«Первый — разделение России на три и более части. Второй — относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ не при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга нынешний Калининград, принадлежащий Германии», — сказал Буданов.