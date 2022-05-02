Быть эрудитом не только почетно, но и полезно. Собственно, настоящие знатоки-энциклопедисты никогда не кичатся наработанным интеллектуальным багажом, не бравируют преимуществом. Где надо, они вступают в полемику или разговор, чтобы внести ясность в беседу или же обсуждение разных тем.

Но в среду эрудитов всегда рвутся те, кому не даны базовые знания. Надо или не надо, они стараются выделиться, и беспорядочно употребляет в разговоре слова и обороты, смысл которых им неведом. Истые эрудиты при таких случаях молчат, однако их проникновенный взгляд воспринимается, как эталон красноречия.

Вспомнилась эта ситуация в связи со словесным китчем министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который осмелился в пошлой форме ответить на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева касательно процесса уточнения границ двух республик.

Речь, как известно о неотвратимой делимитации и демаркации рубежей, которых всеми возможностями избегает Армения.

Азербайджанский лидер высказался вполне здраво и деловито, предложив воспользоваться картами, соотносящимися с периодом с 1918 по 1991 год. Ираван вдруг заерзал, и о недовольстве во всеуслышание высказался глава МИД, предъявивший виды на вундеркиндство.

Все бы ничего, если от него прозвучали бы четкое «да», или же «нет». Господин Мирзоян по ему ведомой причине стал умничать, произвел пространную тираду, продемонстрировав, как ему показалось, глубокие «познания в исторической науке». Никакой надобности в этом не было и не может быть.

Обычно примитивном уровне ерничают безответственные, плохо воспитанные люди, или те же самые фуфлыжники из серии деланых эрудитов. По самолюбию министра, видите ли, ударило то, что по картам 1918-20 годов прошлого века Ираван и Зангезур (Сюник) доказательно принадлежали Азербайджану.

Не стоит Мирзояну, другим знатокам историографии лезть в дебри и создавать путаницу в представлениях об истинной принадлежности и Иравана, и Зангезура, и Дерелеяза, и Гейча, и других тюркских махалов. Исконными насельниками этих мест всегда были тюрки, проявившие благодушие и простую человеческую широту, принимая у себя непредсказуемых пришельцев. Но это тема другого разговора.

Главе МИД Армении или другим незачем ссылаться на библейские источники, ранних авторов, если на этот счет имеются вполне ясные и четкие архивные свидетельства о принадлежности земель.

Как бы прилично выразиться, Мирзояна просто прорвало, и пошел настоящий понос слов и запор мыслей. Решил использовать момент и пощеголять интеллектом.

Но тут ничего странного нет. Удосужились же армянские «историки» приписать хайские корни Исусу, так почему же не сделать его соплеменником отцов мировой истории и географии, или же римских правителей античных времен?! В руках армян сие плевое дело.

Одно легкое движение, нет, не руки, а вялой мозговой извилины, и все маститые правители, знаковые люди древнего мира в миг становятся хаями, то есть предками нынешних мирзоянов и пашинянов. Положим, у армян и впрямь великое прошлое. Если так, тогда что же происходит с их потомками сегодня? Неужели нынешние последователи ушедших гигантов и светил не возьмут в толк свое бедственное положение?

Ведь, если имеются традиции возрождения, почему вся нация безнадежно стагнирует?!

Глава внешнеполитического ведомства Армении явно переусердствовал, пустившись озвучивать глупость. Его дурной тон не делает чести государственному чиновнику столь высокого уровня.

Если бы не знал в чей адрес высказывается, то пол беды. Ильхам Алиев для армянской политической элиты если и являет собой непрочитанную книгу, то это связано с тем, что на переговорах и дебатах с оппонентами он использует малую толику интеллектуального потенциала, налегке, играючи переигрывает визави.

Достаточно вспомнить его блестящее соло на Мюнхенской международной конференции по безопасности в феврале 2020 года. Премьер Пашинян пошел на большой риск, выйдя на словесное ристалище с азербайджанским лидером. После нажитого позора Николу Воваевичу было не по себе.

Полновесный удар азербайджанского президента по оппоненту пресса назвала иппоном, приемом таэквондо, который приносит чистую победу.

Зная возможности мастера политической риторики и прекрасного оратора Ильхама Алиева, армянские руководители все время лезут на рожон, им неймется, искушают судьбу. Постеснялись бы, сколько же можно ударять лицом в грязь и углубляться в порочный круг?!

Президент Ильхам Алиев в привычной для себя манере кратко и дельно обозначил алгоритм, который сыграет на пользу делимитации. За основу должны браться карты именно с периода 1918 по 1991 годы. Имеются и другие карты, но и в них все черным по белому обнажает принадлежность региона азербайджанцам.

Арарат Мирзоян и иже с ним должны сто раз благодарить азербайджанского главу за то, что прозвучавшее из уст Ильхама Алиева предложение больше выгодно армянам, нежели азербайджанцам.

А Армении и всем, кто ей симпатизирует, надо еще постараться найти свои следы в картах предыдущих времен. У Азербайджана на этот счет никаких трудностей нет.

Тофик Аббасов, автор Minval.az