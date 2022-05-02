Сегодня армянское оппозиционное движение «Сопротивление» провело митинг на Площади Франции в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Эксперты «Союза информированных граждан» с помощью аэросъемки провели подсчет участников митинга, в результате которого удалось установить, что по состоянию на 18:40 на Площади Франции и на прилегающей территории находилось около 3800 человек.

Таким образом, можно констатировать, что армянские реваншисты вновь не смогли вывести большое количество людей на улицы.