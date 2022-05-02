Азербайджанское топливо может прибывать в Украину благодаря своп-поставкам, сказал изданию «Фокус» директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

«Есть снабжение путем замещения. Речь идет о том, что Азербайджан может продавать топливо кому угодно в Европе — и уже те европейские потребители могут делиться топливом, произведенным в Европе. Это так называемые своп-поставки. Они означают, что крупные сети могут поставлять не непосредственно произведенное в Азербайджане топливо», — пояснил Рябцев.

Руководитель Центра энергетических и климатических исследований KSE Institute Борис Додонов тоже говорит о возможном проведении свопов: «Азербайджан экспортирует большое количество энергоресурсов. Но какой именно объем можно поставить в Украину, этот вопрос должен согласовываться между президентами. Также следует учитывать пропускную способность выбранных логистических путей».

Геннадий Рябцев обращает внимание, что раньше для поставок использовали преимущественно морские пути или железную дорогу. В условиях войны это невозможно.

«Вероятнее всего, топливо будут доставлять в Украину сухопутным путем. Принимая во внимание войну, никто не будет разглашать схемы этих поставок, ведь они могут быть потенциальными целями для врага», — говорит Борис Додонов.

Борис Додонов предполагает, что Азербайджан в будущем может заинтересоваться построением нефтеперерабатывающих мощностей в Украине.

«Это можно будет сделать за счет налоговых стимулов, как на их переработку внутри Украины, так и через налогообложение готовых нефтепродуктов. Но для этого нужно, чтобы закончилась война, и Россия вывела свои войска из Украины», — уверен Додонов.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 26 марта говорил о возможной помощи Азербайджана по части нефтепродуктов. Через несколько дней Зеленский уточнил в Twitter, что Азербайджан готов помочь Украине с топливом для посевной.