Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты поздравили друг друга с праздником Рамазан. Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут и впредь успешно развиваться по всем направлениям.

Лидеры двух стран в ходе беседы обсудили вопросы, связанные с перспективами дальнейших взаимоотношений.

Алиев также пригласил Эрдогана посетить с визитом Азербайджан. Это приглашение было принято турецким лидером, — говорится в сообщении пресс-службы президента.