В Кремле обсуждают участие «украинских военнопленных» в параде Победы, сообщают источники Gulagu.net. К параду могут якобы привлечь более 500 пленных.

По информации источников правозащитного проекта Gulagu.net, в Кремле до 6 мая должны принять решение по вопросу проведения “парада военнопленных”. Во время парада Победы могут вывести до 500 украинских солдат для демонстрации “силы и превосходства армии России”.

Как отмечают правозащитники, сотрудники ФСИН и ФСБ сейчас работают над этой задачей с содержащимися в целом ряде учреждений украинцами. Они находятся в 100-300 километрах от Москвы в СИЗО и колониях. По мнению правозащитного сообщества, их подвергают бесчеловечному обращению и пыткам. Gulagu.net требует допустить к ним международных наблюдателей, журналистов и адвокатов.

Из-за того, что всех вновь прибывших есть указание “жестко встречать”, сотрудники ФСИН жалуются на “переработку”. А осознание соучастия в военных преступлениях многих деморализует, добавляют правозащитники.

Пленных используют в качестве свидетелей, отправляют на допросы. Их, отмечают в Gulagu.net, планируют использовать в расследовании уголовных дел, которые заведены в России по поводу военных преступлений, пропаганде “нацизма” в «ЛДНР».

О постоянных избиениях рассказывал в интервью ВВС один из пленных украинцев: гражданский, который вернулся домой во время обмена пленными. Он содержался в СИЗО в Курске.

Идею провести парад военнопленных предлагал крымский политический эксперт Руслан Бальбек, писало 29 апреля РИА Новости.