Россию не допустили к участию в мероприятии ЮНЕСКО, приуроченному ко Всемирному дню свободы печати. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

«Ежегодно 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, провозглашенный в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. По этому случаю ЮНЕСКО — профильным учреждением системы ООН по вопросам международного информационного сотрудничества — традиционно проводятся тематические конференции. К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была», — говорится в сообщении.

Секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных ИТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий.