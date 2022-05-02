Врачам в Азербайджане будет повышена зарплата. Она достигнет 1000 манатов.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, предусматривается повысить месячную зарплату врачей, работающих по 31 специальности до 1000 манатов после вычета всех удержаний из заработной платы.

Председатель госагентства добавил, что принимаются меры по повышению качества медуслуг, оказываемых населению и улучшению социального благосостояния медработников.