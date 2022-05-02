Рабочие пострадали во время установок специальных сооружений, предназначенных для проведения в Баку ежегодного соревнования по Формуле-1. Происшествие имело место в ночь на 2 мая, в 04:00 на проспекте Нефтянников. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

В результате обрыва троса на подъемном кране пострадали жители столицы Сабухи Гулиев (1990 г.р.), Мадат Джабраилов (1985 г.р.) и Анар Алиев (1988 г.р.). Известно, что Гулиеву ампутировали 4 пальца левой руки, Джабраилов госпитализирован в Травматологический институт с травмой груди, а состояние Алиева оценивается как тяжелое.