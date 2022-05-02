«Интеррос» Владимира Потанина купил 35% в TCS Group у семьи Тинькова в конце апреля.

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после того, как он публично выступил с заявлением о событиях на Украине. Об этом бизнесмен рассказал в интервью газете The New York Times.

По его словам, 20 апреля, через день после того, как он опубликовал пост против «военной операции» в Украине, представители Кремля связались с руководством Тинькофф Банка и пригрозили национализацией, если Тиньков не продаст свою долю.

«Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — описал Тиньков продажу акций. Бизнесмен считает, что Владимир Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости этой доли.

Тиньков также заявил, что многие российские бизнесмены солидарны с его позицией по Украине, о чем говорили ему в частном порядке, однако «все боятся».