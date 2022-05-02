Гражданская инициатива по лишению финского гражданства лиц, попавших под санкции США, Великобритании или Евросоюза, появилась на сайте гражданских инициатив Финляндии (kansalaisaloite), сообщает РИА Новости.

«В настоящее время несколько человек из санкционных списков имеют финское гражданство. Геннадий Тимченко (р. 1952) находится под санкциями США с 2014 года и санкциями ЕС и Великобритании с 2022 года. Миллиардер Борис Ротенберг (р. 1957) попал под санкции США, Великобритании и ЕС после вторжения России на Украину», — говорится в описании инициативы.

Как сообщают финские СМИ, Геннадий Тимченко получил финский паспорт в 1999 году благодаря работе в компании, которая вывозила имущество КПСС из СССР и РФ.

Борис Ротенберг переехал в Финляндию в 1991 году по репатриации жены. С ним переехали сыновья — будущий бизнесмен Роман и будущий футболист Борис, вскоре они получили финские паспорта, подчеркивают финские журналисты.