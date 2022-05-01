Президент Украины Владимир Зеленский в интервью греческому изданию EPT News заявил, что после применения фосфорных боеприпасов Россия способна применить и другое запрещенное вооружение.

«Я считаю, что после случаев применения запрещенного оружия, так называемых фосфорных бомб, как это было в центре Харькова, в Мариуполе, на юге нашего государства, в окресностях Запорожья, Донецка, Луганска, можно предположить, что Россия способна использовать и другие виды запрещенного оружия», — заявил президент Украины.